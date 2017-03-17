Нахчыванский оппозиционер вышел на свободу

Осужденный в Нахчыване активист партии Народного фронта Зейнал Багирзаде сегодня был досрочно освобожден. Об этом Turan сообщил его брат, глава региональной организации ПНФА Яшар Багирсой.

По его словам, Кенгерлинский районный суд Нахчывана принял решение о досрочном освобождении Багирзаде по состоянию здоровья.

Багирзаде арестовали 16 ноября 2015 года по обвинению в насилии против представителей власти и осудили на 4 года лишения свободы. Позже к этому сроку добавили дополнительный срок по другому делу, доведя общий срок лишения свободы до 8 лет.