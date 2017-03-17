Трамп: "КНДР плохо себя ведет"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай за недостаточное участие в решении проблемы северокорейской угрозы.

В своем Twitter американский лидер написал, что КНДР «плохо себя ведет» уже на протяжении многих лет, но Китай, будучи крупнейшим игроком в регионе, никак на это не реагирует.

«Северная Корея очень плохо себя ведет. Они играют с США годами. Китаем было сделано мало для оказания помощи», — гласит запись Трампа.

Тем временем госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не исключает возможности дальнейшего вооружения, и в том числе, оснащения ядерными средствами союзников в Восточной Азии для сдерживания КНДР.