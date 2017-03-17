 

Голландия приговорила азербайджанца за критику Армении

Автор: Жаля Мамедова, собкор 

Сегодня глава азербайджано-турецкой общины Нидерландов Ильхан Ашкын был приговорен к месяцу условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также к 120 часам общественных работ. Это наказание стало даже более суровым, чем предполагал сам Ашкын.

Напомним, как уже сообщал haqqin.az, на Ильхана Ашкына подали в суд представители армянской диаспоры из-за его фразы «Карабах станет могилой для армян».

Сам Ашкын ранее заявлял нашему сайту, что его высказывание никоим образом не подразумевает призыв к насилию по отношению к армянскому населению Нидерландов, а является выражением негодования в связи с оккупацией азербайджанских территорий и террором, который армянские вооруженные формирования учинили над азербайджанским населением Карабаха.

«Я не жду легкого суда, особенно после конфликта между Голландией и Турцией, что может повлиять на данное дело, говорил турецко-азербайджанский активист. Прокурор уже сказал о наказании. Мне грозит 80 часов общественных работ или 14 дней условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Мы, естественно, не согласимся с таким наказанием и обратимся в Верховный суд Нидерландов, а также в Европейский суд по правам человека. Мы правы в этом вопросе, и хотелось бы, чтобы нас активнее поддерживали. Это не только моя проблема, это проблема нашей нации».

В итоге наказание оказалось даже жестче, чем просил голландский прокурор. И это однозначное свидетельство того, что на решение суда повлиял конфликт между Турцией и Голландией.

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