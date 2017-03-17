Грузинский полицейский установил мировой рекорд

Майор полиции Грузии, 37-летний Иосиф Хуцишвили установил новый мировой рекорд по отжиманию на одной кисти, говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел страны.

Хуцишвили сделал 82 отжимания на одной кисти за 60 секунд. Таким образом, он улучшил свои результаты — в 2013 году от смог сделать 65 отжиманий, а годом ранее — 55.

Всего на счету Хуцишвили более десяти рекордов, в том числе по отжиманию на кулаках и упражнениям на брусьях.

Сообщается, что в октябре 2016 года майор грузинской полиции стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в свободном стиле, а в 2013 году — чемпионом Олимпиады работников полиции и пожарной службы в Белфасте.