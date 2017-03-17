На выборах президента Франции зарегистрированы восемь кандидатов

Прием подписей в поддержку кандидатов в президенты Франции завершается в пятницу в 18.00 по местному времени.

На данный момент для участия в борьбе официально зарегистрированы восемь кандидатов, набравших более пятисот подписей депутатов, мэров, членов региональных советов и прочих политиков, находящихся на выборных должностях. Окончательный список будет опубликован в субботу.

На пост президента претендуют экс-премьер Франсуа Фийон — 2953 подписи, кандидат-социалист, бывший министр образования Бенуа Амон — 1717, лидер движения «Вперед», экс-министр экономики Эммануэль Макрон — 1548, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян — 672, представитель крайне левой партии «Рабочая борьба» Натали Арто — 623, председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 618 и лидер «Народно-республиканского союза» Франсуа Аселино — 569.