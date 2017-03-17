 

Назарбаев: Казахстан обязан успехами жесткой вертикали власти

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан добился успехов благодаря преимуществам сильной президентской власти и отсутствию политической конкуренции, сообщает Tengrinews.

«На 100% воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому», — сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли Казахстану воспользоваться доминированием одной партии и отсутствием политической конкуренции.

Как передает «Интерфакс», Назарбаев считает, что в Казахстане при наличии политической конкуренции «была бы не конкуренция, а драка, потому что нет политической культуры».

По его словам, успехами в выполнении госпрограмм Казахстан обязан «именно жесткой вертикали власти, которая заставляла принимать программы, осуществлять эти программы и показывать людям результаты».

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