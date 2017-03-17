Глава комиссии ООН лишилась поста после критики Израиля

Глава комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рима Халаф, которая ранее представила доклад с обвинениями Израиля в апартеиде в отношении палестинского народа, покинула свой пост; сам документ был удален с сайта организации. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу, передает РИА Новости.

Он сообщил на брифинге, что прошение Халаф об отставке было принято генеральным секретарем ООН. По его словам, доклад комиссии был удален с веб-сайта, так как при его подготовке "не проводились консультации ни с кем в штаб-квартире ООН".

"Речь идет не о содержании, а о процессе. Генеральный секретарь не может принять, чтобы замгенсека или любое старшее должностное лицо ООН, которое отчитывается перед ним, разрешает публикацию под именем и эмблемой ООН без консультаций с компетентными департаментами или им самим", — заявил Дюжаррик. Он подчеркнул, что "должные консультации и координация среди старшего персонала ООН необходимы для эффективного управления организацией".