Дочь экс-президента Ирана снова посадили в тюрьму

Дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани — Фаезе Хашеми во второй раз приговорена к тюремному заключению за антиправительственную пропаганду, передает агентство Рейтер.

В 2012 году Фаезе Хашеми была осуждена на шесть месяцев тюрьмы. Кроме этого, на нее распространялся пятилетний запрет на участие в политической и культурной жизни страны и "проявление активности в СМИ".

"Фаезе Хашеми снова была осуждена на шесть месяцев тюремного заключения за критические замечания о судебной системе и охране", — сообщает агентство со ссылкой на оппозиционный ресурс Kalemeh.