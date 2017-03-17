 

«Исламское государство» пригрозило взорвать Тадж-Махал

 

Власти Индии обеспокоены появившимися в СМИ сведениями о возможной атаке сторонников «Исламского государства» на главную достопримечательность страны — мавзолей Тадж-Махал в городе Агра.

Среди прочего, известно, что в местных газетах появились изображения человека в военной форме на фоне Тадж-Махала.

Полиция заявляет, что пока эта информация не подкреплена разведданными, но «полагаться на волю случая» силовики не намерены. Поэтому было принято решение усилить безопасность мавзолея, который ежегодно посещают тысячи туристов из разных стран.

«Мы усилили охрану и полностью готовы к любой неожиданности. Тадж-Махал в надежных руках», — сообщил начальник полиции.

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