Евросоюз призвал ООН поддержать санкции против России

Евросоюз в очередной раз осудил присоединение Крыма к России накануне третьей годовщины этого события, которое произошло 18 марта 2014 года.

В соответствующем документе, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), страны ЕС выразили беспокойство ситуацией с правами человека в Крыму, а также призвали все страны ООН присоединиться к санкциям против России.

«За прошедший год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться», — гласит заявление ЕС, сделанное главой европейской дипломатии Федерикой Могерини от имени глав МИД всех 28 стран объединения.

Призыв к странам ООН присоединиться к санкциям звучит уже второй год подряд и основан на резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, осуждающей проведение «незаконного референдума» и последующее присоединение Крыма к России.