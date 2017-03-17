У сотрудника спецслужб США украли ноутбук с данными Трампа

Неизвестные украли из автомобиля агента ноутбук с информацией, имеющей отношение к национальной безопасности. Согласно источникам канала, речь идет, в частности, о чертежах небоскреба Trump Tower и деталях уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера.

По данным Reuters, секретная служба США подтвердила информацию о краже. При этом в ведомстве заявили, что его сотрудникам запрещено хранить засекреченную информацию на своих ноутбуках.

Американские власти ведут поиски украденного устройства. Полиция надеется в оперативном порядке определить личность подозреваемого в краже при помощи записей видеонаблюдения.