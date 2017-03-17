Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня находится с визитом в США. Как сообщает BBC, Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожали руки и улыбнулись на камеру.

Меркель уже была готова совершить рукопожатие, повернулась к Трампу немного приподнявшись, но глава Америки в это время упорно смотрел в сторону, сложив руки между коленями. От неловкости момента канцлер даже слегка покраснела.

Примечательно, что в начале встречи Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожимали друг другу руки и улыбались на камеру, передает "Би-би-си".