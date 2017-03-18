Президент Ильхам Алиев создал новую Комиссию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с регулированием трудовых отношений в стране, сообщает АзерТАдж.

Распоряжение подписано с целью дальнейшего усиления социальной защиты работников в стране, усовершенствования оформления отношений работодатель-работник, механизмов контроля за организацией оплаты труда, а также обеспечения эффективной защиты других трудовых прав и гарантий участников трудовых отношений и осуществления в этой сфере политики, скоординированной между государственными органами в связи с применением указа президента Азербайджана об утверждении "Стратегических дорожных карт в национальной экономике и ее основных секторов".

Согласно распоряжению, для достижения этих целей создается Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений. Председателем Комиссии назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.