Трамп пообещал создать сильнейшую армию в истории

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель раскрыл свои грандиозные планы по укреплению американской армии.

По его словам, он намерен создать самую сильную армию в истории, но при этом надеется, что ее не придется использовать.

«Строительство армии — это то, что мы будем делать. И мы будем сильнее, чем когда-либо ранее. Надеюсь, нам не придется использовать эту армию», — заявил Трамп.

Президент также выразил мнение, что именно это предвыборное обещание обеспечило ему победу на выборах в 2016 году.

Касаясь экономики, Трамп заявил, что не верит в политику изоляционизма, но верит в честную торговлю между странами. Так он прокомментировал возобновление переговоров с Германией о заключении договора о свободной торговле.

Меркель в свою очередь заявила, что приветствует этот процесс, однако это еще требует обсуждения.