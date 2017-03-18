 

Глава разведки Германии заявил о «российской угрозе»

 

Россия может предпринять попытки вмешаться в предвыборную кампанию в Германии, как это случилось в других регионах Европы. С таким заявлением выступил глава федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

«Мы должны по крайней мере ожидать, что это (вмешательство) может случиться. Мы это испытали в прошлом не только в Германии, но и в других регионах Европы, где в ближайшее время состоятся выборы», — сказал он в интервью Spiegel.

Кроме того, он предположил, что именно российские хакеры стоят за недавней атакой на сервера бундестага.

В целом же, глава разведки заявил о «возросшей угрозе со стороны России», уточнив, что речь идет, в том числе, и об усилении боевой мощи.

«Российская угроза выросла. Поэтому мы воспринимаем ее очень серьезно. Это не только пропагандистская угроза, это возвращение в повестку всей темы конвенционального вооружения», — сказал Каль.

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