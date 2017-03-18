Президент «Атлетико» уверен: Баку не получит финал Лиги чемпионов-2019

Президент испанского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что он уверен, что финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 пройдет в Мадриде на новом стадионе «Ванда Метрополитано», и он надеется, что в этом матче сыграет его команда, сообщает haqqin.az со ссылкой на ESPN.

Как известно, единственным соперником Мадрида в борьбе за проведение данного финала является Баку. АФФА подала кандидатуру Олимпийского стадиона. Решение будет принято в сентябре этого года. В случае поражения Баку может получить финал Лиги Европы 2019 года, на проведение которого также была подана заявка.

«Мы попросили УЕФА отдать нам право на проведение финала Лиги чемпионов-2019, и я считаю, что мы получим его, - говорит Сересо. – Через два года мы сможем увидеть финал Лиги чемпионов на нашем стадионе, и я надеюсь, что в нем примет участие «Атлетико».

Мадридский клуб, спонсором которого в 2013-2014 годах был Азербайджан, будет играть на новом стадионе с сезона 2017/2018. На днях клуб договорился с местными властями о стоимости земли, на которой достраивается арена. «Атлетико» заплатит городу 30,4 миллионов евро.