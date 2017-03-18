 

Нетаньяху: "Хезболле" пытались передать продвинутое оружие"

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что самолеты ВВС поразили цели в Сирии для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения «Хезболла». Заявление канцелярии премьера было распространено в пятницу, передает ТАСС.

«Наша политика последовательна: в случае обнаружения попыток передачи продвинутого оружия "Хезболла", и, если у нас есть разведданные, если у нас есть оперативная возможность, мы делаем работу, чтобы предотвратить такое развитие событий», — подчеркнул Нетаньяху.

«Это — то, что случилось, и это — то, что будет происходить», — добавил премьер.

О рейде израильской авиации в Сирию стало известно утром в пятницу. В Дамаске заявили, что четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО. По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения.

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