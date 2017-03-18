В небе над Канадой столкнулись два самолета

Два легкомоторных самолета Cessna 152 столкнулись в канадском Монреале над зданием торгового центра Сен-Бруно, передает BBC.

В обоих самолетах находились только пилоты, один из них погиб, другой — госпитализирован с травмами. Еще два человека пострадали на земле.

В результате столкновения одна из машин рухнула на крышу ТЦ, а вторая — на ближайшую парковку.

Пассажиры и сотрудники магазина были эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

Свидетели сообщили, что в момент столкновения раздался громкий взрыв. Причины крушения двух самолетов пока не установлены, однако известно, что погодные условия были благоприятными.