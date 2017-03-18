Несколько дней назад в Украине был задержан глава Государственной фискальной службы (имеет статус минналогов –Ред) азербайджанец Роман Насиров. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет его в коррупции и нанесении государству ущерба в размере двух миллиардов гривен. Согласно обвинению, Роман Насиров злоупотреблял своими полномочиями на посту главы Государственной фискальной службы, в частности предоставляя налоговые льготы компаниям беглого олигарха Александра Онищенко.

Накануне мера пресечения в виде ареста Романа Насирова сроком на два месяца была изменена, и он был освобожден из-под ареста под залог. Родственники собрали 100 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов), и теперь Насиров будет дожидаться суда на свободе.

Надо отметить, что финансист отрицает выдвинутые против него обвинения, заявляя, что предоставление налоговых льгот, в соответствии с Налоговым кодексом, не является нарушением законов.

«Все выдвинутые против меня обвинения считаю необоснованными. Мой арест незаконен и проводился с грубым нарушением процессуальных норм и моих прав», - утверждает Насиров на суде.

Краткая справка

Роман Микаил оглу Насиров родился в Киеве в 1979 году. Его отец Микаил Насиров в 1976 году переехал из Азербайджана в Украину и завел там семью. В 2001 году Р.Насиров окончил Киевский государственный университет, а затем получил экономическое образование в Лондоне.

Долгое время он работал в банковском секторе, а затем управлял отделом ценных бумаг в инвестиционной компании «Конкорд капитал». Зарекомендовав себя как успешный бизнесмен, Роман Насиров в 2013 году перешел на госслужбу и был назначен зампредседателя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Эту должность он занимал до 2014 года.

После событий на Майдане и свержения Януковича Насиров был выдвинут в депутаты от блока нынешнего президента Петра Порошенко. После избрания Порошенко на президентский пост Насиров был назначен на должность главы Государственной фискальной службы. За короткое время Насиров сумел добиться, чтобы налоги вносили олигархи и крупные предприниматели, ранее уклонявшиеся от выплат, в результате сбор налогов в Украине вырос в два раза.

Почему Насиров?

Так что же послужило мотивом обвинений и ареста Романа Насирова, известного как молодой реформатор в правительстве Украины?

Как стало известно haqqin.az, на самом деле Роман Насиров стал жертвой политических интриг, которые в последнее время усилились в руководстве страны. Но об этом чуть позже.

Нужно отметить, что сразу после ареста Насирова как в украинской, так и в российской прессе против чиновника высокого ранга была развернута массированная кампания, его объявили коррупционером номер один в Украине.

Насирова обвиняют в предоставлении налоговых отсрочек компаниям экс-депутата от Партии регионов Александра Онищенко, который в настоящее время находится в бегах. После бегства из Украины Онищенко начал распространять компромат на президента Петра Порошенко.

Онищенко обвиняют в том, что он использовал коррупционные методы, добиваясь победы в тендерах по закупке газа. Ставят депутату в вину и присвоение 100 миллионов долларов. В настоящее время он находится в розыске.

Адвокаты утверждают, что обвинения, выдвинутые против Насирова, не имеют никакого юридического обоснования. Налоговый кодекс не запрещает предоставление налоговых льгот компаниям, имеющим большие задолженности. Такого мнения придерживается и депутат Верховной Рады Украины Александр Кирш.

«Предоставление налоговых отсрочек какому-либо предприятию не может считаться коррупцией, и выдвинутые против Насирова обвинения абсурдны», - заявил украинский депутат в интервью РБК-Украина.

«Допустим, какое-то предприятие сейчас не может платить налоги, но сможет это сделать в будущем. Почему бы в таком случае не предоставить ему налоговою отсрочку, предписанную в законе? Если мы не представим такому предприятию налоговую отсрочку, то оно будет вынуждено продавать свои активы, и это приведет к банкротству. Тогда вы обвините налоговиков в том, что они обанкротили предприятие», - резонно заметил Кирш.

Политическая подоплека

Депутат добавил, что после ареста Насирова ни один налоговик, опасаясь ареста, не рискнет применить этот пункт, прописанный в законе.

Как рассказали haqqin.az источники, близкие к правящей элите в Украине, арест Романа Насирова на самом деле имеет чисто политическую подоплеку. Источники утверждают, что министр - азербайджанец считается фигурой, близкой к новой администрации США. Даже с президентом Дональдом Трампом его связывают личные отношения, чему свидетельством совместные фотографии Трампа и Насирова.

Администрация Трампа до сих пор не определилась со своей политикой по отношению к Украине, и в Киеве с нетерпением ждут вестей на этот счет из Вашингтона.

Первое время после избрания, Дональд Трамп избегал разговоров на тему продолжения помощи Украине, однако под давлением демократов и части настроенных против России республиканцев президент США и его администрация открыто заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине.

В администрации Трампа в своих будущих отношениях с Украиной готовились сделать ставку на молодого реформатора Романа Насирова. Иными словами, министр-азербайджанец должен был сыграть роль моста между правительством Украины и новой администрацией США.

«Однако другая группировка в правительстве Украины, которая до сих пор связана с демократами, обеспокоилась возможными связями Насирова в новой администрацией Трампа. И ее представители начали предпринимать действия с целью свалить Насирова», - рассказывает источник о политических интригах в политической элите Украины.

«В итоге Насиров попал в политический вакуум, созданный такими демократами как Джо Байден, «ястребом» Джоном Маккейном, выступающими против Трампа республиканцами и новой администрации США, которая так и не определилась со своей политикой по отношению к Украине», - утверждает источник.

Другой источник, также знакомый с ситуацией, заявил, что в свое время украинские политические группировки во власти использовали Насирова, чтобы ударить по губернатору (теперь уже бывшему) Одесской области Михаилу Саакашвили. Им удалось добиться, чтобы между Насировым и Саакашвили вспыхнул конфликт и в своих выступлениях против команды Порошенко, Саакашвили принялся критиковать именно Романа Насирова.

«Нельзя упускать и того, что в игре против Насирова был замешан главный интриган правящей команды, бакинский армянин Арсен Аваков, который возглавляет МВД Украины», - добавил источник.

За последние годы многие бизнесмены-азербайджанцы в Украине стали жертвами Арсена Авакова и управляемого им батальона «Азов». Были похищены и ограблены десятки предпринимателей азербайджанской национальности. Немало из них пропали без вести, и об их судьбе до сих пор ничего не известно. Систематические нападения на азербайджанских бизнесменов в Украине серьезно обеспокоили и азербайджанские власти. Дело дошло до того, что несколько месяцев назад генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов направил официальное письмо своему украинскому коллеге, в котором выразил беспокойство по поводу инцидентов с азербайджанскими бизнесменами в Украине.

Сегодня за событиями, разворачивающимися вокруг Романа Насирова, с крайней обеспокоенностью наблюдают и в Баку. Вполне логично задаться сейчас вопросом, не является ли предпринятая против Романа Насирова кампания и его арест частью системной атаки на влиятельных азербайджанцев в Украине.