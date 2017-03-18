Акции протеста в Ереване, вызванные смертью Артура Саркисяна («Дарующего хлеб»), который стал символом армянского протеста, не приведут к «майдану»; Армения его просто не может себе позволить. Об этом в беседе с haqqin.az заявил российский эксперт Сергей Строкань.

По мнению Строканя, то что происходит - предвыборная история (2 апреля, напомним, в Армении пройдут парламентские выборы – Ред.).

«Растущее недовольство старой элитой и отсутствие альтернативы - это еще не майдан. Так бывает в Армении время от времени. Майдан - это коренная ломка, а здесь коренной ломки не будет. Армения не может себе ее позволить», заявил эксперт.