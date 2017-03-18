Начавшаяся стихийно акция в Ереване, вызванная смертью Артура Саркисяна, грозит перерасти в нечто похожее на «майдан», уж слишком резонансной стала гибель человека, которого в Армении прозвали «Дарующим хлеб».

Напомним, что арестованный по делу вооруженной группы «Сасна Црер», захватившей летом прошлого года территорию полка патрульно-постовой службы полиции, обвинялся в пособничестве вооруженной группе. В дни захвата территории полка ППС 48-летний Саркисян на личном автомобиле прорвался через полицейский кордон и доставил еду осажденным членам группы, после чего оставался с ними вплоть до момента их сдачи правоохранительным органам.

Он долго находился в тюрьме, затем был переведен в больницу, но в итоге скончался. Демонстранты в Ереване напрямую обвинили в его смерти президента Сержа Саргсяна.

«Ситуация с Артуром Саркисяном, как известно, давно находилась на особом контроле армянских оппозиционных сил. Митинги в его поддержку начались не сегодня и не вчера, но власть почему-то это не сильно беспокоило. Хотя она должна отдавать себе отчет, что страна входит в предвыборный период, когда противопоказана любая дестабилизация, тем более из того набора, что заранее ясен». Об этом в беседе с haqqin.az заявил российский эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

По его словам, ситуация с захватом полицейского участка вооруженной группой «Сасна црер» в прошлом году, включая участие Саркисяна в тех событиях, до сих пор находится в подвешенном состоянии, без четкой правовой оценки со стороны государства, что не могло не усилить общую муть.

«Но этот сюжет был еще накален и дополнительно. В начале марта по личному поручительству ряда депутатов парламента Армении, Саркисян фактически был выпущен на свободу, а потом, практически тут же, опять арестован. Если бы больной человек умер, находясь под поручительством оппозиционных депутатов, это создало бы совсем иную политическую конфигурацию, и тогда бы уже сама власть ставила тяжелый вопрос перед поручителями. А теперь президента Армении фактически обвиняют в убийстве фигуры, ставшей в стране чуть ли не культовой», - отмечает Трофимчук.

В ходе предвыборного периода любой сюжет может спровоцировать далеко идущие политические последствия, даже не такой заметный, как смерть Артура Саркисяна. Как считает эксперт, противниками Сержа Саргсяна эта тема явно держалась про запас, хотя они и не сильно заметны на акциях протеста, так как ждут фактического развития обстановки.

«У властей Армении теперь единственный путь: пообещать предпринять все возможное для расследования обстоятельств смерти Саркисяна. Это не та ситуация, которая может спровоцировать обвал, однако проблема в том, что протестных сюжетов становится все больше, а количество, как известно, рано или поздно переходит в качество. Армянское общество неспокойно уже давно, и это вселяет тревогу», - заявляет Трофимчук.