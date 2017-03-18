 

Для цветной революции много людей не нужно Мамука Арешидзе о событиях в Ереване

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

«Армянская оппозиция попытается организовать в Ереване «майдан». Все зависит от того, сколько человек они смогут собрать на площади», - сообщил haqqin.az грузинский политолог Мамука Арешидзе, комментируя акцию протеста в армянской столице, вызванную смертью Артура Саркисяна, человека, которого в Армении прозвали «Дарующим хлеб». Именно он прорвался через кордон и доставил еду людям, захватившим отделение полиции в Ереване летом прошлого года.

По словам Арешидзе, для армянской оппозиции смерть одного из активистов создает возможность поднять протестную волну. Какую тактику избрать? Это оппозиция будет решать исходя из массовости протестных акций. И дело может дойти до сценария "майдана".

«Для цветной революции нет необходимости выводить на улицы все население. Достаточно небольшого числе активистов. Можно вспомнить, как недавно 150-200 человек почти разгромили Батуми». - сказал Арешидзе.

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