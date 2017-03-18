 

В Нью-Йорке выступили против указа Трампа

 

Около 150 тысяч человек приняли в пятницу участие в самом старом и многочисленном параде в Нью-Йорке в честь Дня святого Патрика, покровителя Ирландии, передает ТАСС.

Участники марша, включая представителей городских властей, призвали Вашингтон пересмотреть планы в области миграционной политики.

Среди марширующих по центральным улицам Манхэттена были мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, комиссар полиции Джеймс О'Нил и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"На этот раз они пытаются разделить жителей по всей стране, - сказал Куомо. - Но мы заявляем, что мы - это и есть Нью-Йорк, мы - это ирландцы, итальянцы, евреи, мусульмане. И когда вы нападаете на одного из нас, вы нападаете на нас всех".

Перед началом парада мэр Нью-Йорка присутствовал на ежегодном праздничном завтраке в своей официальной резиденции - особняке Грейси. Он сравнил бедственное положение новых беженцев с многочисленными мигрантами из Ирландии, попавшими в Америку в середине XIX века и столкнувшимися с дискриминацией. "Это также были, по сути, беженцы, спасающиеся от больших проблем, но в результате к ним стали относиться именно как к несчастным людям, - сказал де Блазио. - И мы должны помнить эту историю, поскольку, как говорит известная поговорка, надо ее знать, чтобы не повторять ошибок".

Шествие потомков эмигрантов из Ирландии стартовало на 44-й улице и Пятой авеню, а их маршрут пролегал мимо Trump Tower, где находится квартира нынешнего президента США. Многие участники парада, проходя мимо этого здания, поднимали вверх сжатую в кулак правую руку и скандировали слово "Сопротивление!". В настоящее время около 50 тыс. ирландцев незаконно проживают на территории США.

Участники марша были представлены всеми слоями общества, включая военных, учителей, студентов, полицейских, пожарных, политиков и разнорабочих.

Парад в честь святого Патрика - дань уважения культуре, истории и традициям Ирландии, сыгравшей большую роль в становлении США и самого понятия "американский народ". По данным Бюро переписи населения, ирландские корни имеют порядка 34 млн американцев, что примерно в семь раз больше численности населения самой Ирландии.

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