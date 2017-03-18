 

Гражданином России может стать любой житель СНГ

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

В начале недели haqqin.az сообщал, что комитет Госдумы РФ по делам национальностей одобрил законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. Сообщалось, что законопроект подразумевает получение гражданства жителями стран, когда-то входивших в состав СССР и Российской империи.

Эта информация вызвала бурные обсуждения в соцсетях и в кратчайшие сроки пробилась в топ новостей по читаемости. Главный вопрос, волнующий читателей: могут ли граждане Азербайджана рассчитывать на получение российского гражданства? Судя по ответу авторов законопроекта, опубликованному на сайте радиостанции «Эхо Москвы», - могут!

По замыслу авторов – бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской и первого зампреда думского комитета по делам СНГ Константина Затулина, гражданами России могут стать прямые потомки тех, кто родился в Российской империи и Советском Союзе, носители русского языка и культуры.

Таким образом, право получить российский паспорт появится у жителей Азербайджана, Украины, Белоруссии, Казахстана, а также Польши и Финляндии.

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