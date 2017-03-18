Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем фейсбуке фотографию рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее официального визита в Белый дом.

«Для меня честь сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для всего мира», — говорится в сообщении к опубликованному фото.

Как передавал ранее телеканал CNN, Трамп не пожал руку Меркель в Овальном кабинете, несмотря на просьбы журналистов и фотографов.

Рукопожатие лидеров двух стран в Овальном кабинете является традицией. Неизвестно, произошло это из-за нежелания американского лидера или он не услышал просьбы журналистов.

Тем не менее, Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями, когда канцлер прибыла в Белый дом, а также по окончании пресс-конференции.