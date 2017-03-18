Бакинская дорожная полиция перешла на усиленный режим работы, сообщил начальник отдела по связям с общественными структурами Управления Государственной дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов. По словам начальника отдела, для обеспечения безопасности в столице в преддверии праздника Новруз дорожная полиция перешла на усиленный режим работы, передает Trend.

«Дорожная полиция взяла под контроль территории, где проводятся праздничные мероприятия, и будет осуществлять необходимые меры с целью обеспечения безопасности», - сказал Асадов.

Он сообщил, что Управление Государственной дорожной полиции города Баку доводит до сведения населения и автовладельцев, что завтра в связи с праздничными мероприятиями, с целью обеспечения безопасности движения автомобилей в направлении Гоша Гала - площадь Молодежи, Ичери шехер и вокруг Девичьей башни, а также вдоль Национального Приморского парка, по проспекту Нефтяников, будет полностью изменено направление и введено ограничение на движение транспорта до завершения праздничных мероприятий.