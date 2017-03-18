 

Семья Алиевых празднует Новруз на улицах Баку

 

18 марта в Баку состоялось общенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруза.

В праздновании Новруза приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Президент Ильхам Алиев зажег праздничный костер. Глава государства выступил на празднестве с речью.

Затем президент Азербайджана и его супруга побывали в Национальном Приморском парке. Главу государства Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву встретили главные персонажи Новруз байрамы - Коса и Кечал. Коса и Кечал поздравили президента и его супругу с праздником, посостязались с главой государства в битье яиц.

Затем президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посмотрели праздничный концерт и ознакомились с организованной в рамках празднеств ярмаркой «Новруз».

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