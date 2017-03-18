Руководитель автогонок «Формула Е» Алехандро Агаг встал на сторону организаторов Гран-при Азербайджана, добавив, что «электрический» чемпионат привлекают города, подобные Баку.

Первая гонка в Баку, прошедшая в 2016 году, стала успехом для «Формулы-1», а Азербайджан является формирующимся рынком для автоспорта, считает Агаг.

Его мнение идет вразрез с высказываниями исполнительного директора Liberty Media Грега Маффея, который заявил, что гонки, подобные бакинской, ничего не делают для имиджа «Ф-1» и не помогают развитию бизнеса.

«Баку – великолепный город и новый рынок для автоспорта, – заявил Агаг Motorsport.com. – Первая гонка в Азербайджане в прошлом году выглядела очень зрелищной. Я внимательно смотрел ее по телевизору, а все, кто там был, говорили, что этап был организован идеально.

Аудитория болельщиков в Азербайджане продолжает расти, уже продано в пять раз больше билетов, чем к этому же времени в прошлом году. Для автоспорта особенно важно продвигаться на новые территории, чтобы привлекать новых зрителей».

Ранее Маффей, который представляет новых владельцев «Формулы-1» из Liberty Media, косвенно высказался против проведения гонки в Азербайджане.

«Отношение Берни Экклстоуна было таким: «Что я могу получить от организаторов? Каков депозит?» И вот теперь мы имеем большое количество гонок, как в Баку. Они платят большие суммы, но это ничего не дает в плане создания долгосрочного бренда и здорового бизнеса», – заявил Маффей.

Вскоре после этого промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов заявил: «Мне сложно понять, как кто-то, кто не приезжал к нам на гонку и вообще ни разу не был здесь, комментирует события в негативном ключе. Господин Маффей занимается вопросами «Ф-1» меньше полугода, а мы работаем над этим проектом уже более трех лет и имеем больше опыта в «Формуле-1», чем он. Потому такие слова говорят о недостаточном понимании вопроса», – добавил Рагимов.

Также на сторону Азербайджана встала российский эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко, заявившая, что Маффей изменит свое мнение после того, как побывает в Баку.