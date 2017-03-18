 

Быть или не быть «Формуле-1» в Баку? дискуссия продолжается

Автор: Отдел спорта 

Руководитель автогонок «Формула Е» Алехандро Агаг встал на сторону организаторов Гран-при Азербайджана, добавив, что «электрический» чемпионат привлекают города, подобные Баку.

Первая гонка в Баку, прошедшая в 2016 году, стала успехом для «Формулы-1», а Азербайджан является формирующимся рынком для автоспорта, считает Агаг.

Его мнение идет вразрез с высказываниями исполнительного директора Liberty Media Грега Маффея, который заявил, что гонки, подобные бакинской, ничего не делают для имиджа «Ф-1» и не помогают развитию бизнеса.

«Баку – великолепный город и новый рынок для автоспорта, – заявил Агаг Motorsport.com. – Первая гонка в Азербайджане в прошлом году выглядела очень зрелищной. Я внимательно смотрел ее по телевизору, а все, кто там был, говорили, что этап был организован идеально.

Алехандро Агаг

Аудитория болельщиков в Азербайджане продолжает расти, уже продано в пять раз больше билетов, чем к этому же времени в прошлом году. Для автоспорта особенно важно продвигаться на новые территории, чтобы привлекать новых зрителей».

Ранее Маффей, который представляет новых владельцев «Формулы-1» из Liberty Media, косвенно высказался против проведения гонки в Азербайджане.

«Отношение Берни Экклстоуна было таким: «Что я могу получить от организаторов? Каков депозит?» И вот теперь мы имеем большое количество гонок, как в Баку. Они платят большие суммы, но это ничего не дает в плане создания долгосрочного бренда и здорового бизнеса», – заявил Маффей.

Вскоре после этого промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов заявил: «Мне сложно понять, как кто-то, кто не приезжал к нам на гонку и вообще ни разу не был здесь, комментирует события в негативном ключе. Господин Маффей занимается вопросами «Ф-1» меньше полугода, а мы работаем над этим проектом уже более трех лет и имеем больше опыта в «Формуле-1», чем он. Потому такие слова говорят о недостаточном понимании вопроса», – добавил Рагимов.

Также на сторону Азербайджана встала российский эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко, заявившая, что Маффей изменит свое мнение после того, как побывает в Баку.

2179 просмотров


Старости
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…»
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
19 Март 11° / 4°
20 Март 14° / 6°
21 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Нападения в Париже: обстреляны полицейские обновлено
Завтра в Баку будет пасмурно
Азербайджанец сыграет за сборную Германии в Баку
Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю
Глава МИД Турции о создании тройственных союзов с Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
В соцсетях шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп фото
Розу Миначеву отправили умирать в лагерь вопреки воле Генпрокуратуры
Греция не смогла договориться с кредиторами
В Баку насмерть разбился мотоциклист
Вслед за немцами и испанцы выбирают Азербайджан они о нас
281 погибший азербайджанский солдат в Словакии наша память
Быть или не быть «Формуле-1» в Баку? дискуссия продолжается
МВД отчиталось о поимке преступников
Семья Алиевых празднует Новруз на улицах Баку
В центре Баку ограничат движение транспорта дорожная полиция предупреждает
Экс-глава российской разведки: «Азербайджан разозлился на нас из-за Карабаха» в гостях у haqqin.az
Трамп опубликовал фото рукопожатия с Меркель фото
Гражданином России может стать любой житель СНГ
Армянские войска снова обстреляли позиции азербайджанских войск
В Нью-Йорке выступили против указа Трампа
Для цветной революции много людей не нужно Мамука Арешидзе о событиях в Ереване
Григорий Трофимчук: «Армянское общество неспокойно уже давно» эксклюзив
Сергей Строкань: Армения не может себе позволить «майдан» мнения и оценки
Министра-азербайджанца заказали из-за Трампа наш вопрос