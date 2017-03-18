 

281 погибший азербайджанский солдат в Словакии наша память

Автор: Ирина Михайленко, спецкор 

Их было 281 - азербайджанцев, погибших в Словакии во время Второй мировой войны. «Никто не забыт, ничто не забыто» - не просто слова, призывающие воздать память героям всех войн и сражений. Это еще и кропотливый, тяжелый труд, в результате которого выявляются имена новых героев былых сражений, покоящихся в братских могилах разных стран мира. 

Во Вторую мировую граничащие с СССР словацкие земли Чехословакии были стратегически важны для фашистской Германии. И именно здесь произошли одни из самых кровопролитных сражений в истории этой войны.

В 333 братских могилах Словакии ныне покоятся свыше 100 тысяч советских солдат и офицеров, сражавшихся и павших на этой земле в двух мировых войнах – Первой и Второй.

Посольство Азербайджана в Братиславе решило выяснить, участвовали ли азербайджанцы в боях между армиями Российской империи и Австро-Венгрии, а также в сражениях между Советской армией и войсками нацистской Германии на территории нынешней Словакии. Азербайджанские дипломаты тщательно изучили архивные материалы министерств обороны и внутренних дел Словакии, обошли все местные исторические и краеведческие музеи, побывали в органах самоуправления семи регионов страны, ознакомились с реестрами целого ряда военно-мемориальных комплексов.

В итоге этой кропотливой работы было установлено, что из 63 382 солдат и офицеров Советской армии, погибших и раненных на территории этой страны в ходе Второй мировой войны, 281 человек были гражданами  Азербайджана, призванными на военную службу или отправившимися на фронт добровольцами.

Исследования продолжаются, выявляются места захоронения каждого из 281 азербайджанца, погибшего на словацкой земле. Планируется установить в память о наших соотечественниках мемориальную стелу.

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