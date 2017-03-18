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Ассоциация туристических агентств Испании заявила, что туристическая отрасль страны оправилась после кризиса, и в этом году спрос на турпоездки за пределы Испании вырастет на 8%, пишет каталонское издание Aldia.

На вчерашней пресс-конференции президента Ассоциации туристических агентств Испании Мартина Саррате стало также известно об интересе испанцев к поездкам в Азербайджан.

Мартин Саррате подчеркнул, что ассоциация отмечает рост количества туристических направлений. Он также сказал, что цены на наиболее популярные у испанцев туристические направления остаются достаточно высокими, что заставляет людей искать более бюджетные поездки.

Саррате сказал, что испанцы предпочитают проводить отпуск в таких странах, как Бельгия, Россия, Хорватия, Великобритания, Исландия, страны Скандинавии. Спрос на турпакеты в эти страны всегда был традиционно высок в Испании, отметил глава ассоциации.

Президент Ассоциации туристических агентств Испании заявил, что наиболее быстро набирающими популярность у испанцев новыми туристическими направлениями стали Азербайджан и Филиппины.

Мартин Саррате подчеркнул, что с учетом спроса на поездки в эти страны авиакомпании стараются увеличить количество прямых рейсов из аэропорта Барселоны по этим направлениям.

Отметим, как ранее сообщал haqqin.az со ссылкой на немецкие источники, в этом году ожидается наплыв в Азербайджан и туристов из Германии.