Греция не смогла договориться с кредиторами

Греция и международные кредиторы к заседанию Еврогруппы 20 марта не смогли согласовать три крупных темы – социальное страхование, трудовую реформу и энергетику, сообщил журналистам представитель правительства по итогам телеконференции с кредиторами, передает РИА Новости.

Телеконференция прошла в пятницу вечером и длилась шесть часов. Правительство Греции надеялось решить все спорные вопросы к 20 марта и получить вторую положительную оценку хода программы реформ. Без такой оценки Греция не сможет получить очередные кредиты, необходимые для обслуживания госдолга. Третья программа помощи предусматривает выделение Греции до 86 миллиардов евро при условии, что правительство будет проводить жесткую программу реформ.

Как заявил представитель правительства, для решения спорных вопросов необходимо политическое решение.

С начала кризиса в 2008 году ВВП Греции сократился на четверть, резко упали доходы населения, поскольку власти вынуждены были пойти на резкое сокращение расходных статей бюджета. Новое правительство Греции выступало против новых мер жесткой экономии. Однако 20 февраля Греция под давлением кредиторов пошла на уступки, и правительство согласилось провести ряд новых реформ, но они, по заверению кабинета министров, не затронут статьи бюджета и не относятся к политике аскетизма.