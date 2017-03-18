Передо мной материалы уголовного дела, точнее «мертвого» дела осужденной по статьям 178.3.2, 213.2.2. и 313 Уголовного кодекса, предусматривающим действительно суровое наказание, Розы Миначевой. Да, Роза Яковлевна уже осуждена, приговор суда первичной инстанции оставлен в силе и Апелляционным судом. Осталась единственная надежда на Верховный суд страны, который, как правило, не меняет приговор (а если и меняет, то незначительно), если решения первых двух инстанций совпадают.

62-летний бухгалтер Роза Миначева практически приговорена к смертной казни. Ее на 14 лет – в ее возрасте почти на погибель (!) - отправили доживать нелегкую жизнь в суровых условиях жестокой лагерной жизни.

В 2005-2011 годах Роза Миначева работала главбухом в ООО Birlik-İnşaat, учредителем и директором которого был Эльман Тагиев, полностью обчистивший свою компанию и желающих купить квартиры в новой многоэтажке, строившейся в Хатаинском районе.

Тагиев собрал вокруг себя неких Солтана Магеррамова, Эйваза Фараджева и Чингиза Азимова, которые проворачивали здесь все грязные дела, хотя и не числились в компании официально. Они, как это нередко практикуется в строительных компаниях, перепродавали одну и ту же квартиру по несколько раз ничего не подозревающим людям, деля вырученные крупные деньги между собой.

Миначева же о многих их проделках не знала, а о других только догадывалась, но при всем этом старалась держать бухгалтерию в порядке. Хотя, конечно, не могла не чувствовать, какими суммами ворочают Тагиев и его неофициальные партнеры.

И поделом ей, подумает читатель. И будет прав, но только частично. Действительно, 210 квартир в жилом доме были проданы 543 лицам. Из вырученных таким образом почти 15,5 млн манатов лишь 4,78 млн было израсходовано непосредственно на строительство, остальные 10,6 млн присвоили себе указанные дельцы. Причем больше всех досталось Солтану Магеррамову, который официально к объекту никакого отношения не имел.

Не будем мучить читателя подробностями этих стандартных для многих новостроек махинаций, получивших в народе меткое название - дело МТК. Отметим лишь, что преступная группа разоблачена, суд приговорил виновных к лишению свободы на разные сроки. Но при этом следствие, районный и апелляционный суды не вникли полностью в суть дела и поставили совершенные Миначевой нарушения на один уровень с тяжкими преступлениями, которые совершила названная выше четверка.

Сами подумайте, Тагиев лично оформлял все договоры с клиентами, сам подписывал их, ставил печать. Главбух же деловых контактов с ними не имела, лишь изредка помогала им оформлять договора и вела свою бухгалтерию в соответствии с теми указаниями, которые исходили от главы компании.

То есть сама она непосредственно квартирными махинациями не занималась, формально служебные обязанности не превышала. Людей кидали другие, они же распиливали миллионы, возможно, изредка подкидывая сотню-другую и главбуху вдобавок к ее скромной зарплате в 300 манатов. Но Тагиева суд приговорил к 15 годам лишения свободы, а Миначеву – к 14 годам.

Вот этот момент и беспокоит. Причем, тоже редкий в судебной практике случай, это было сделано вопреки требованию прокурора лишить ее свободы на 10 лет! Суд обычно смягчает наказание, которое требует гособвинитель, а тут почему-то чуть ли не на треть увеличил предложенный прокурором срок.

Более того, один из заместителей генерального прокурора страны счел наказание суда первичной инстанции неправомерно строгим и направил протест в Апелляционный суд, но тот, как уже отмечалось, поддержал решение своих коллег. То ли суды решили возложить всю ответственность на главбуха, то ли какое другое мнение помешало им принять верное решение.

Глава компании, который уж точно превысил служебные полномочия, путем обмана, мошенничества и подлога документов выманил у десятков граждан миллионы манатов, исчез вместе с этими миллионами. Не исключено, что он заранее приметил для себя какой-нибудь «райский уголок», где и решил провести остаток своих дней в полном достатке. А на главбуха навесили еще и все грехи, связанные с уклонением от уплаты налогов. Причем следствие по каким-то непонятным причинам «привлекло» к налогообложению даже те деньги, которые Тагиев и его приближенные заработали явно преступным путем, не указав их в бухгалтерии, хотя эти деньги должны быть просто конфискованы при их наличии у преступников, а при отсутствии – компенсированы другим путем.

Налоги с украденных или прикарманенных другим преступным путем средств – это что-то новое в юриспруденции. Узаконить бы такой подход, и наш бюджет не испытывал бы больше никаких трудностей. Вот бы налоговики благодарили суды!

Но законы пишут совсем другие инстанции, которые и не думают об обсуждении подобных абсурдов. Что же касается больной женщины, которую даже в колонии направили на соответствующее лечение, то ей, видимо, по мнению судей, предстоит отдуваться за тех, кто на самом деле занимался преступными деяниями, требующими действительно сурового наказания. И сумеет ли теперь сторона защиты убедить судей высшей и последней инстанции - под большим вопросом.

- Полностью реабилитировать Миначеву вряд ли удастся, слишком уж много инстанций прошло ее дело под искаженным углом, - рассказывает адвокат Кямандар Насибов. – Но скосить половину срока, а то и больше вполне возможно. Главное, чтобы судья на этот раз сумел вникнуть в суть дела, а не ограничился поверхностными «доказательствами» следствия и непонятными решениями судов низших инстанций.

Благородное дело затеяли адвокаты, но пробьет ли их доброта сухой подход к делу судей – покажет время. Пожелаем же им успехов, а судьям Верховного суда - простого человеческого подхода к судьбе женщины, которая, к ее великому сожалению, никого не может «отблагодарить», что и послужило причиной того, что она оказалась сегодня в колонии, а настоящего преступника ни следствие, ни суд так и не смогли найти. Но зачем же срывать свое зло на несчастной и беспомощной женщине?