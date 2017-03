Пользователи соцсетей обратили внимание на взгляд, которым Ангела Меркель одарила дочь Дональда Трампа Иванку на встрече в Вашингтоне. Об этом пишет Mashable.

"В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи", — пишет корреспондент издания Тим Честер.

С точки зрения Честера, Меркель явно считает, что Иванке не место на этом собрании, и многие пользователи соцсетей с ним солидарны.

Merkel: "what on earth are you doing here?" pic.twitter.com/Jrp5g0tmza — Lina Lora Prosser (@linaloraprosser) 17 марта 2017 г.

"Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить "а что ты делаешь на этой встрече?"

Now we know what Merkel's "why are you at this meeting?" face looks like. pic.twitter.com/l635DLxgS6 — southpaw (@nycsouthpaw) 17 марта 2017 г.

"Какую должность занимает Иванка в администрации президента США?"

В Mashable также отметили, что на других фото со встречи Меркель и дочь Трампа проводят время более весело.

Сама Иванка, между тем, написала в Twitter, что для нее присоединиться к этой встрече — большая честь.