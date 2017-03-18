Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска с Днем коронации, сообщает официальный сайт главы государства.

«Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Святым престолом. Наше активное и плодотворное сотрудничество по сохранению и развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога и ценностей мультикультурализма вызывает удовлетворение», - говорится в послании Ильхама Алиева Папе Франциску.

Глава государства выразил уверенность, что продолжающееся сотрудничество между Азербайджаном и Ватиканом и впредь будет служить установлению мира и стабильности, взаимопонимания и солидарности между людьми.

Президент Ильхам Алиев пожелал Папе крепкого здоровья и успехов в высшей духовной миссии.