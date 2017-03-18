Глава МИД Турции о создании тройственных союзов с Азербайджаном

Турция продолжает работу по созданию новых трехсторонних форматов - Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан, сказал глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу, передает Haberler.

По словам министра, Турция предпринимает шаги для увеличения доверия в рамках трехсторонних форматов.

«Сегодня мы имеем такие форматы, как Турция-Босния и Герцеговина-Хорватия, Турция-Босния и Герцеговина-Сербия, Турция-Азербайджан-Иран, Турция-Азербайджан-Грузия. Также работаем над созданием форматов Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан. Кроме того, имеются трехсторонние форматы для снижения напряженности между Пакистаном и Афганистаном», - сказал Чавушоглу.

«С помощью важных проектов мы укрепляем наши связи с этим регионом. В течение двух месяцев мы откроем проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - сказал глава МИД Турции.

Отметим, что в регионе существует ряд трехсторонних форматов, таких, как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Туркмения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Азербайджан, Турция и Россия могли бы сформировать трехсторонний механизм сотрудничества. И в Москве, и в Анкаре весьма положительно относятся к предложенной схеме.