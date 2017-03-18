 

Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю

 

Палестинская ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась на юге Израиля, не причинив ущерба, сообщили военные, передает РИА Новости.

Это второй обстрел за неделю.

"Ракета была выпущена из сектора Газа и упала на открытой местности… Войска прочесывают местность. Информации о пострадавших не поступало", — передает армейская пресс-служба.

Обстрелу, по данным военных, подвергся район к северу от палестинского анклава и югу от крупного прибрежного города Ашкелон.

На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков. Реакцией на предыдущий обстрел, произошедший в среду и также обошедшийся без пострадавших, стала бомбардировка двух целей в секторе Газа.

Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует последние два с половиной года.

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