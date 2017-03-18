 

Нападения в Париже: обстреляны полицейские обновлено

 

Неизвестный выстрелил в трех полицейских на севере Парижа, передает РИА Новости со ссылкой на французское телевидение.

Согласно сообщению, один из полицейских ранен, стрелявший скрылся.

*  *  * 12:42

Неизвестный напал на военный патруль в аэропорту Орли в Париже, военные открыли огонь, сообщает информационный телеканал BFMTV.

По предварительным данным, мужчина попытался отнять оружие у военнослужащего, обеспечивающего безопасность в рамках операции Sentinelle. Военные открыли огонь, нейтрализовав нападавшего.

В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на место выехал полицейский спецназ, чтобы убедиться, что у преступника не было сообщников.

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Нападения в Париже: обстреляны полицейские обновлено
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