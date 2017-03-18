Завтра в Баку будет пасмурно

19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами туман, утром изморось. Подует северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами возможны дожди, в горных районах снег. Кое-где будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.