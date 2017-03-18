Госсекретарь США: «Мы договорились с Китаем»

Китай и США договорились поддерживать стабильность и безопасность в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом после переговоров с главой МИД КНР Ван И заявил прибывший в Китай с официальным визитом госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает ТАСС.

«Достигли договоренности вести совместную работу для поддержания стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР», - отметил он.

Китай и США договорились усилить двустороннее сотрудничество по Корейскому полуострову, Афганистану и Сирии, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Мы усилим наше сотрудничество по Корейскому полуострову, Афганистану, Сирии и другим актуальным проблемам», - сказал он.

«Мы усилим наш диалог на высоком уровне и практическое сотрудничество в таких областях, как дипломатия, безопасность, экономика, торговля, правоохранительная сфера, киберпространство, а также гуманитарные обмены», - отметил министр.

По его словам, стороны будут поддерживать сотрудничество и координацию по линиям ООН, G20, форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других международных организаций и форматов.