Доктор Султан Наим: «Иран вмешивается в дела Азербайджана»

Иранская оппозиционная организация «Национальный совет сопротивления Ирана» (National Council of Resistance of Iran) опубликовала на своем сайте интервью эксперта по Ирану доктора Султана Наима (Sultan Naime) телеканалу Sky News TV.

Как сообщает haqqin.az, в своем интервью ученый-иранист обвинил официальный Тегеран во вмешательстве во внутренние дела стран региона, а также в том, что теократический режим Ирана использует религию лишь в качестве средства для достижения своих целей.

«Религия – всего лишь средство, а верующие – просто агенты, которых использует Иран в своих целях. Лучшее доказательство того, что вера и религия не имеют никакого значения для руководства Ирана, - это то, что Иран поддерживает Армению в ее конфликте с Азербайджаном, большинство населения которого составляют мусульмане-шииты», - сказал ученый.

«Иранский режим опасается того, что будет свергнут. Вмешательством в дела соседних стран тегеранский режим пытается усилить свое влияние. После смерти основателя Исламской Республики Хомейни высшее руководство Ирана поняло, что режим может пасть, если не распространит свое влияние на весь регион», - сказал эксперт.

«Усиление влияния Ирана не в интересах США. Трамп уже не раз говорил об этом. Я считаю, что у арабских стран приоритетом должны стать меры по борьбе с вмешательством Ирана в их внутренние дела. Я очень надеюсь на то, что у соседних с Ираном стран есть четкий план по блокировке всех попыток Тегерана распространить свое влияние на них», - сказал ученый-иранист.