 

Экс-премьер-министр Чехии: «Европу и Азербайджан ждет новый кризис» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

Есть все предпосылки утверждать, что на Европу надвигается новый, еще более серьезный экономический кризис. И он окажет негативное влияние на другие регионы мира, в том числе на Южный Кавказ. С таким предупреждением в беседе с haqqin.az выступил бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер.

По словам Фишера, Европа не учла уроки прошлого глобального финансово-экономического кризиса.

«Банковская система и экономика стран ЕС находятся в опасном состоянии. К финансово-экономическому кризису добавились серьезные миграционные проблемы. На этом фоне высока вероятность того, что в Европе придут к власти экстремистские партии правого толка. Пока они проигрывают выборы в Нидерландах, Франции, но в условиях обострения социально-экономической ситуации и миграционного коллапса шансы на победу на выборах у них станут выше», - заявил Фишер.

По его словам, при таком развитии событий важную роль приобретают страны, поставляющие в Европу энергоресурсы, и в их числе Азербайджан.

«Во время кризиса энергетическая стабильность играет ключевую роль в поддержке жизнеспособности общеевропейского проекта – Евросоюза. Уже сейчас всем странам, в том числе Азербайджану, следует готовиться к тому, чтобы максимально снизить негативные последствия нового коллапса.

Пока сложно сказать, как конкретно все это отразится на мировом энергетическом рынке. Но Азербайджану следует больше уделять внимания модернизации своей энергетической сферы, работать над диверсификацией поставок энергоресурсов», - отметил Фишер.

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