 

Ашот Егиазарян: «Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану»

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

«Причиной всех проблем Армении является ее изоляция и отсутствие союзников». С таким заявлением выступил кандидат в депутаты от партии «Свободные демократы» Ашот Егиазарян. Он далеко не первый армянский деятель, указывающий на это. С подобными заявлениями выступал и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, чей блок также идет на парламентские выборы.

Ашот Егиазарян

Егиазарян в беседе с изданием Tert отметил, что программы всех участвующих в предстоящих парламентских выборах в Армении политических сил популистские.

«Они не поднимают основную проблему, что причиной всех проблем Армении является ее изоляция, отсутствие союзников. И пока эта изоляция не преодолена, какую программу хочешь представляй, все равно она превращается в пустословие», - отметил Егиазарян.

Изоляция и отсутствие союзников действительно стали причинами большинства сегодняшних проблем Армении. Но почему страна оказалась в таком положении? Об этом армянские политики, признающие факт изоляции, стараются не говорить. А ведь все дело в политике Армении, которая предъявила территориальные претензии всем соседним странам, за исключением Ирана.

Выход из положения существует, и он крайне прост. Надо лишь отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, Турции и Грузии. Армения и без того потеряла много времени. Железная дорога Баку-Карс могла бы пройти не через Грузию, а через Армению. Трубопровод Баку-Джейхан также обошел Армению, закрытая армяно-турецкая граница мешает экономическому развитию Армении, лишает ее допуска к средиземноморским портам Турции и т.д.

Но найдется ли в Армении политик, который назовет истинную причину проблем, скажет, что все беды армян вызваны тем, что они хотели захватить чужое? Пока что самые смелые лишь констатировали факт изоляции страны.

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