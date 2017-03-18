«Карабахский конфликт будет урегулирован только тогда, когда в этом будут заинтересованы страны-гаранты». Об этом haqqin.az заявил экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

«К сожалению, на сегодняшний день они не заинтересованы в разрешении конфликтов на пространстве СНГ. Более того, мы видим иную ситуацию, когда один из гарантов вместо содействия миру вооружает Армению», - отметил собеседник.

Экс-президент Латвии не считает, что вступление Азербайджана в Евразийский союз поможет урегулированию конфликта. А вот евроинтеграция может оказать этому содействие.

«Вступая в ЕАЭС, Армения рассчитывала на серьезный экономический прогресс. Но эти надежды не оправдались. Армения в этой организации выступает в роли младшего брата, которого может обидеть любой», - заявил Затлерс.

Говоря о влиянии России на постсоветском пространстве, Затлерс заявил, что его преувеличивают.

«На Азербайджан и Латвию сильное внешнее влияние не оказывается. Причина в том, что в этих странах есть внутренняя стабильность», - подчеркнул экс-президент.