Заявление Давида Бабаяна, «пресс-секретаря» лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна, о том, что азербайджанские беженцы могут вернуться в Карабах, приняв гражданство «НКР» (здесь и далее кавычки наши – ред.), вызвало неоднозначную реакцию в армянской среде.

Напомним, по словам Бабаяна, «возвращение очень легко реализовать – достаточно стать гражданином «НКР». Мы не проводим дискриминации между гражданами разных национальностей. Мы развитое демократическое государство»…

Как пишет Ваграм Агаджанян, главный редактор газеты "Третья сила плюс", это заявление «пресс-секретаря» Бако Саакяна, мягко говоря, вызывает ряд вопросов и требует серьезных уточнений.

«Представим себе, что Баку принял предложение «Степанакерта» и выразил готовность отправить в Карабах десятки тысяч азербайджанцев. Где их разместят Серж Саргсян и Бако Саакян? Армянские власти уже определились с границами «Нагорно-Карабахской Республики»? Если определились, то какие районы входят в состав второй армянской «республики»: все 12 - вместе с контролируемыми? Или прежние пять районов бывшей автономной области - НКАО?

Если в состав «НКР» входят 12 районов, тогда Карабах должен принять, как минимум, 550 тысяч азербайджанцев - именно столько человек проживали в контролируемых семи районах: Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском, Кубатлинском, Джебраильском, Физулинском и Агдамском районах. Если приплюсовать к ним и 41 тысячу азербайджанцев, живших до конфликта в самом НК, то получится 591 000 человек. И это не считая их потомков - почти два с половиной поколения, учитывая, что конфликту без малого 30 лет.

Если же имеются в виду пять районов бывшей НКАО, то в Карабах должны вернуться, как минимум, 123 тысячи азербайджанцев (с учетом все тех же поколений). Напомним, по данным последней советской переписи, проводившейся 12 января 1989 года, в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) было зарегистрировано 189 тысяч человек, из них армян — 145 тыс. (77% населения области), азербайджанцев — 41 тыс. (22% населения)», - отмечает Агаджанян.

Бабаян также заявил, что "при обсуждении проблемы беженцев необходимо помнить об армянских беженцах из Азербайджана".

Это очень любопытная оговорка, считает Агаджанян. «Дело в том, что 90% армянских беженцев из Азербайджана благодаря "мудрой" политике армянских властей давно плюнули и уехали как из Армении, так и из Карабаха. Все они обосновались на чужбине, приняв гражданство США, Канады, стран Европы, России и тех государств, где к людям относятся не так по-скотски, как в Армении и НК. Власти же Азербайджана весьма предусмотрительно не прогнали своих беженцев за пределы страны, как поступили их коллеги в Ереване и «Степанакерте».

«Давид Бабаян сам хоть верит в то, что армянские беженцы, движимые патриотическими чувствами и памятуя об унижениях и преследованиях, которым они подвергались на Родине, оставят США, Канаду, другие страны и вернутся в Нагорный Карабах? Если верит, то пусть примет наши искренние поздравления - он очень большой и очень редкий оптимист в нынешней армянской действительности. Судя по тому, что сирийские армяне в эти дни, что называется, толпами уезжают из Армении, это, как нам представляется, довольно беспочвенный оптимизм...», - подчеркивает Ваграм Агаджанян.

Кстати, армянский журналист указывает на еще один любопытный аспект. Давид Бабаян заявляет, что власти готовы предоставить азербайджанцам гражданство «Нагорно-Карабахской Республики». Судя по последнему референдуму, «НКР» переименована в «РА» - «Республику Арцах». Так «НКР» или все-таки «РА»?

Понятно, что высказывание Бабаяна абсолютно несерьезно и сделано из популистских соображений. В том же заявлении «пресс-секретарь» лидера сепаратистов напомнил, что «под контролем Азербайджана остаются исконно армянские территории – Шаумян, Северный Карабах». Более того, он решил напомнить о том, что якобы большая часть Баку и других азербайджанских городов (!) построена архитекторами-армянами.

На самом деле армянская сторона боится возвращения азербайджанцев в Карабах, не важно, примут они «гражданство» «НКР» или это произойдет в результате выполнения соглашений по урегулированию конфликта. И лучше всего эту боязнь выразило несколько лет назад армянское издание «Восканапарт».

«Можно быть уверенными, после урегулирования нагорно-карабахского конфликта, когда бы это ни случилось, азербайджанские массы хлынут в «НКР». Сможем ли и можно ли будет отказать им, особенно с учетом того факта, что немалая их часть родилась на территории «НКР»?

Подписание мирного соглашения практически лишит армянскую сторону возможности отказать переселенцам в праве вернуться туда, где они родились. С другой стороны, разрешить азербайджанским переселенцам вернуться в Карабах, в котором их предки жили всего лишь несколько поколений, означает вновь поставить «НКР» перед опасностью ежедневных столкновений».

Вот такое откровенное признание против популистского заявления Давида Бабаяна.