 

Акция протеста журналистов в Бишкеке: есть арестованные

 

Правоохранительные органы Бишкека задержали участников мирного марша журналистов Киргизии в поддержку свободы слова в стране, сообщил РИА Новости депутат парламента Каныбек Иманалиев.

Журналисты республики в субботу организовали мирное шествие в поддержку своих коллег из независимых изданий, на которых Генпрокуратура республики подала иски о защите чести и достоинства президента страны. В частности, информагентство Zanoza и радио "Азаттык" привлекаются к ответственности за публикацию заявлений адвокатов арестованного депутата парламента от оппозиции Омурбека Текебаева, сделанных во время пресс-конференции в Бишкеке. Иск на информационный сайт 24.kg подан за интервью с правозащитником Ритой Карасартовой.

Общая сумма шести исков в отношении журналистов и изданий, поданных надзорным органом, составляет около полумиллиона долларов.

"Сейчас в Свердловском райсуде начался процесс над участниками акции. Пока не известно, в чем они обвиняются", — сообщил парламентарий.

Участники марша "За политические права и свободу слова", в числе которых, помимо сотрудников СМИ, были парламентарии, правозащитники и общественные активисты, начали шествие от Южных ворот Бишкека. Они планировали пройти с воздушными шарами, флагами и транспарантами по одной из центральных улиц Бишкека к памятнику борцам Революции, где планировалось проведение митинга.

Перед началом шествия правоохранительные органы вручили организаторам акции предписание, разрешив движение только по тротуару, однако на одном из перекрестков часть участников многочисленной манифестации выплеснулась на проезжую часть, что послужило поводом для задержания.

"Участниками шествия были нарушены общественный порядок и движение транспортных средств путем перекрытия проезжей части. Сотрудники ОВД задержали и доставили в УВД Свердловского района пятерых граждан, где на них составили материалы об административном правонарушении", — сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что ряд СМИ Киргизии ведет "регулярное и огульное шельмование всенародно избранного главы государства", за которым стоят попытки дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами. Атамбаев отметил, что считает необходимым финансово наказать СМИ, распространяющие недостоверные слухи.

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