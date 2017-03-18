Ильхам Алиев заверил, что азербайджанские войска дойдут до Шуши и Агдере

«Армяне должны сделать правильный вывод. Армяне должны знать, что мы никогда не смиримся с нынешней ситуацией. Мы восстановим территориальную целостность нашей страны любой ценой. Для этого мы проводим успешную политику. Каждый день, каждый год мы приближаемся к этому дню. Флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше и Ханкенди, так же, как он сегодня развевается в Лелетепе и Агдере», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на всенародном празднестве по случаю Новруза.

Ильхам Алиев отметил, что сегодня каждый гражданин Азербайджана, любящий свою Родину, по праву гордится ей.

«Мы защищаем нашу собственную культуру, искусство, родной язык, праздники. 25-летний период независимости показал, что успеха могут добиться только государства, построенные на национальных корнях. У таких государств есть будущее. Азербайджанские ценности, наши национальные и моральные ценности превыше всего для нас. Рад, что молодое поколение воспитывается в этом духе — в духе патриотизма, в национальном духе», — сказал глава государства.

«Армения не хочет освобождать оккупированные азербайджанские территории и бойкотирует переговорный процесс. Карабах — историческая азербайджанская земля. Международное право поддерживает нашу позицию. Мы обладаем более высоким экономическим и военным потенциалом. Поэтому Армения должна сделать правильный вывод», — сказал президент Ильхам Алиев.