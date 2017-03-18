 

Россияне потратили на недвижимость в небоскребах Трампа $100 миллионов

 

Российские бизнесмены и политики потратили на недвижимость в жилых комплексах, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, как минимум 98,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters, изучившее базы данных владельцев квартир и риэлторов Orbis компании Bureau Van Dijk.

Речь идет о семи высотных комплексах во Флориде. По информации агентства, жилье в них купили как минимум 63 человека с российскими паспортами. Кроме того, 703 из 2044 объектов недвижимости в этих небоскребах принадлежат компаниям, которые не указывают в документах реальных собственников. Также не учитывались те покупатели, у которых есть российское гражданство, но при приобретении помещений они использовали паспорта других стран. Из этого Reuters делает вывод, что россиян среди покупателей квартир может быть и больше.

Агентство называет имена некоторых покупателей недвижимости. Среди них, как утверждается, бывший топ-менеджер федерального агентства специального строительства Александр Юзвик, президент банка «Викинг» в Санкт-Петербурге Алексей Устаев и совладелец Absolute Group LLC Андрей Трусков, а также региональные политики и бизнесмены.

Устаев и Трусков подтвердили журналистам, что действительно владеют квартирами в комплексах Трампа.

149 просмотров


Старости
Семья Алиевых празднует Новруз на улицах Баку
Семья Алиевых празднует Новруз на улицах Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
19 Март 12° / 4°
20 Март 13° / 7°
21 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан никогда не был силен так, как сейчас»
На ракету из Газы Израиль ответил ударом по ХАМАС обновлено
Нападение в аэропорту Орли связано со стрельбой на севере Парижа обновлено 15:15
Россияне потратили на недвижимость в небоскребах Трампа $100 миллионов
Ильхам Алиев заверил, что азербайджанские войска дойдут до Шуши и Агдере
Акция протеста журналистов в Бишкеке: есть арестованные
«Пресс-секретарь президента» «НКР»: «Азербайджанцы могут вернуться в Карабах» + наша реакция
Экс-президент Латвии В.Затлерс: «Россия не влияет на Азербайджан» эксклюзив
Ашот Егиазарян: «Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану»
Экс-премьер-министр Чехии: «Европу и Азербайджан ждет новый кризис» эксклюзив
Доктор Султан Наим: «Иран вмешивается в дела Азербайджана»
Госсекретарь США: «Мы договорились с Китаем»
Завтра в Баку будет пасмурно
Азербайджанец сыграет за сборную Германии в Баку
Глава МИД Турции о создании тройственных союзов с Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
В соцсетях шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп фото
Розу Миначеву отправили умирать в лагерь вопреки воле Генпрокуратуры
Греция не смогла договориться с кредиторами
В Баку насмерть разбился мотоциклист
Вслед за немцами и испанцы выбирают Азербайджан они о нас
281 погибший азербайджанский солдат в Словакии наша память
Быть или не быть «Формуле-1» в Баку? дискуссия продолжается
МВД отчиталось о поимке преступников
Семья Алиевых празднует Новруз на улицах Баку