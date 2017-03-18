Россияне потратили на недвижимость в небоскребах Трампа $100 миллионов

Российские бизнесмены и политики потратили на недвижимость в жилых комплексах, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, как минимум 98,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters, изучившее базы данных владельцев квартир и риэлторов Orbis компании Bureau Van Dijk.

Речь идет о семи высотных комплексах во Флориде. По информации агентства, жилье в них купили как минимум 63 человека с российскими паспортами. Кроме того, 703 из 2044 объектов недвижимости в этих небоскребах принадлежат компаниям, которые не указывают в документах реальных собственников. Также не учитывались те покупатели, у которых есть российское гражданство, но при приобретении помещений они использовали паспорта других стран. Из этого Reuters делает вывод, что россиян среди покупателей квартир может быть и больше.

Агентство называет имена некоторых покупателей недвижимости. Среди них, как утверждается, бывший топ-менеджер федерального агентства специального строительства Александр Юзвик, президент банка «Викинг» в Санкт-Петербурге Алексей Устаев и совладелец Absolute Group LLC Андрей Трусков, а также региональные политики и бизнесмены.

Устаев и Трусков подтвердили журналистам, что действительно владеют квартирами в комплексах Трампа.