Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан никогда не был силен так, как сейчас»

«Своей успешной политикой мы усиливаем нашу страну. Если взять всю нашу историю, Азербайджан никогда не был силен так, как сейчас», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на всенародном празднестве по случаю Новруза, сообщает официальный сайт главы государства.

«Наша успешная политика, региональные инициативы, энергетические, транспортные проекты в широком смысле формируют международное сотрудничество. Мы привнесли в международное сотрудничество свою философию. Международное сотрудничество должно быть успешным для каждого участника. Это не может быть сделано силой. Никакую страну нельзя привлекать к какой-либо инициативе силой, по принуждению. У этого не будет никакого эффекта. Возможно, страны не могут сопротивляться этому, но внутренне будут беспокоиться, что их к чему-то принуждают», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что поэтому доктрина международного сотрудничества Азербайджана построена на основе сотрудничества и взаимной поддержки.

«Именно поэтому мы реализуем такой и финансово, и технически, и политически сложный проект, как «Южный газовый коридор». Уже в третий раз в Баку был проведен Консультативный совет, и все страны, принимающие участие, получат свою долю прибыли. Мы потратили средства и реализовали множество проектов. Конечно, эти средства вернутся и как средства, и как политические дивиденды.

Также в регионе создана новая атмосфера сотрудничества. Азербайджан - инициатор этих значимых транспортных энергетических проектов», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что по прошествии времени в мире распространяется еще более полная информация об Азербайджане. Силы, клевещущие на Азербайджан, постепенно устраняются.

«Уже большинство из них удалены с политической сцены. Сейчас в мире создается новая динамика развития. Азербайджан больше знают в мире как современную, независимую, развивающуюся страну», - сказал президент Ильхам Алиев.