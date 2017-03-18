Исполнительный директор «Роскосмоса» убит в СИЗО

По факту смерти бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, находившегося в СИЗО, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом журналистам сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Елена Россохина, передает в субботу, 18 марта, ТАСС.

«Евдокимов был обнаружен с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщила она.

Прокуратура Москвы приступила к проверке исполнения федерального законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в части режима охраны.

Топ-менеджер «Роскосмоса» был найден мертвым на полу камеры 18 марта. Причиной смерти стали два ножевых ранения в область сердца.

Евдокимов и бывший директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин были арестованы в декабре 2016 года. Им предъявили обвинения в хищении путем мошенничества 200 миллионов рублей.

Фигурантами дела также стали бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров (арестован в конце 2016 года) и скрывшиеся от следствия бывший гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким Носков и его заместитель Алексей Андреев.