Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от парламента страны восстановления смертной казни после проведения референдума по поправкам в Конституцию. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse, передает ТАСС.

"Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что, если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля", - цитирует агентство слова Эрдогана.

Президент добавил, что "без колебаний" одобрит закон.

Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля прошлого года.